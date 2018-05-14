ЧМ-2018: Россия разгромила Словакию

Сегодня, 19:28

Подопечные Ильи Воробьёва одержали верх над соперником, задав тон встречи с первых минут матча. Отличились нападающие Мамин, Гусев, Шалунов и Михеев.

Сборная России по хоккею уверенно разгромила Словакию, не предоставив гостям под предводительством Крэйга Рэмзи шанса поразить собственные ворота. В шестом матче ЧМ-2018 россияне "на классе" победили соперника со счётом 4:0.

Уже в первом периоде номинальные хозяева с ходу пошли вперёд и к началу 12-й минуты поединка открыли счёт. Со второй попытки отличился Максим Мамин. К исходу 17-й минуты преимущество мастерским броском удвоил Никита Гусев. Нападающий прицелился в конёк одного из словацких защитников, от которого шайба отскочила прямо в ворота Марека Чильяка. Во втором тайме словаки выровняли игру, но так сократить отставание и не смогли. Несколько напряжённой выдалась концовка матча. Словакия на контратаках, в которых, к слову, принимал участие даже вратарь, предприняла несколько попыток реабилитироваться, но все они оказались безуспешны. Могли доводить счёт до разгромного Дацюк и Дадонов, но, имея идеальные шансы для взятия ворот, пожалели соперника. Реализовал свой шанс на последней минуте Шалунов, который перехватил шайбу и поразил пустые ворота за минуту до конца матча. Конечную же точку поставил Михеев, вогнавший шайбу в ворота на последних секундах поединка.

4:0 – и сборная России продолжает уверенной поступью подбираться к лидеру группы А – национальной командой Швеции – с которой её ждёт очная встреча уже в следующем матче.

Ранее бывший арбитр Юрий Карандин заявил, что Россию на ЧМ в Дании судят «идеально» из-за отсутствия американских судей. Это, по мнению специалиста, является заслугой ФХР.