Карандин: Россию на ЧМ в Дании судят «идеально» из-за отсутствия арбитров из США

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Опытный специалист считает уровень судейства на мировом первенстве 2018 года одним из самых высоких. В этом, по его мнению, видится разительное отличие с КХЛ.

Руководитель Межрегионального координационного центра «Сибирь – Дальний Восток», в прошлом известный арбитр Юрий Карандин заявил, что сборную России на нынешнем ЧМ в Дании судят «идеально». Связано это с отсутствием судей из США.

Американские специалисты, как считает Карандин, показали свою предвзятость по отношению к россиянам на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане, когда за две минуты до завершения финального матча хоккейного турнира совершенно безосновательно удалили с поля Калинина. С тех пор, по мнению арбитра, ФХР делает всё возможное, чтобы не допустить обслуживание поединков сборной России судьями из США. К настоящему моменту на чемпионате мира в Дании им это удаётся, в связи с чем, российскую команду судят «идеально». Карандин подчеркнул, что уровень судейства на мировом форуме в этом году находится на высоком уровне, что сильно контрастирует с КХЛ, где, как уверен специалист, арбитры являются главными действующими лицами любого поединка.

Ранее мы писали, что нападающий из сборной Дании Фредерик Сторм считает Россию фаворитом ЧМ-2018.