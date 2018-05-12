Россия подала заявку на проведение хоккейного ЧМ-2023 в Петербурге

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Уже известны страны, которым Международная федерация хоккея на льду доверила провести четыре следующих Чемпионата мира по хоккею. Страна, которая примет соревнования в 2023 году, еще не определена.

Как сообщил президент ФХР Роман Ротенберг, Россия стала первой страной, которая подала заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею через пять лет. В преамбуле документа написано, что Санкт-Петербург имеет все возможности и необходимую инфраструктуру, чтобы принимать турниры мирового уровня. Через год Конгресс ИИХВ должен принять окончательное решение о месте проведения ЧМ-2023. Чемпионаты мира по хоккею с шайбой проводятся с 1920 года. За это время до сегодняшнего момента чемпионами становились только восемь стран. Абсолютный рекорд по количеству медалей поставила команда СССР. Советские хоккеисты 27 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Рекорд до сих пор не побит. Швеция опередила другие страны по количеству принимаемых чемпионатов.