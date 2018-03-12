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В Уфе хоккеист предложил своей девушке руку и сердце во время матча

Сегодня, 16:52

Во время хоккейного матча в Уфе игрок команды «Ледокол» сделал предложение своей девушке. Возлюбленную Артура Кудасова пригласили на лед сделать символическое вбрасывание, во время которого и состоялось романтическое событие.

Нападающий хоккейного клуба «Ледокол» Артур Кудасов решил сделать предложение своей любимой прямо во время хоккейного матча. Напомним, что команда играет в Студенческой хоккейной лиге и представляет Башкирский государственный университет.

Парень пригласил свою девушку на игру, которая проходила 8 марта. Тренер вызвал ее сделать символическое вбрасывание шайбы, а на льду к ней подошел Кудасов и на коленях пригласил девушку стать его женой. В руках у парня была коробочка с кольцом и букет цветов.

Все зрители, которые присутствовали на матче, умилились от такого поступка хоккеиста. Известно, что девушка дала положительный ответ своему жениху и крепко поцеловала его в губы.


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