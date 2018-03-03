Миронов на драфте отказов «Колорадо»

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Андрей Миронов по контракту в НХЛ играет за «Колорадо Эвеланш» до конца сезона-2018/2019 года. Защитника команды выставили на драфт отказов, несмотря на КПД «+2». Информацию сообщает журналист издания Sportsnet Крис Джонстон.

Sportsnet сообщает о новом кадровом перевороте в «Колорадо Эвеланш». По данным журналиста Криса Джонстона, ситуация движется к разрыву контракта с 23-летним российским хоккеистом Андреем Мироновым. Руководство «Колорадо» планирует избавиться от игрока методом драфта отказов. Примечательно, что в НХЛ играет за «Колорадо Эвеланш» и до конца сезона-2018/2019 года будет в составе.

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей за «Колорадо», набрав 3 очка при показателе полезности «+2». В АХЛ за «Сан-Антонио» на его счету 9 очков в 26 матчах при показателе полезности «+2».

Напомним, что Андрей Миронов - серебряный призер чемпионата мира 2015 года в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина 2013 года с московским «Динамо».