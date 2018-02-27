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Выигравших золото ОИ хоккеистов поздравили 10 тысячами алмазов

Сегодня, 09:15

Выигравших золото ОИ хоккеистов РФ поздравили 10-ю тысячами алмазов. Этому событию в «Алросе» посвятили композицию из драгоценных камней.

Согласно сообщению, распространённому компанией, общий вес композиции – 800 грамм. Общее количество карат во всех использованных там камнях, приблизительно - 4 тысячи. Некоторые алмазы достигают веса в один карат.

Необычную работу выполнила Вера Шелковникова. Она является главным художником в Центре сортировки алмазов. Женщина сообщила, что в компании просто не могли не отметить эту победу. Её ждали 26 лет.

Композиция будет украшать экспозиционный зал «Алроса», находящийся в Мирном.

Хоккеисты-победители вернулись в Москву 26 февраля вечером. Их встречали более тысячи восхищённых поклонников.


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