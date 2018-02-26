Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр с 1992 года

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Никита Гусев стал открытием Олимпийских игр 2018 года. Российский хоккеист стал лучшим бомбардиром в Пхенчхане. Результат Гусева стал лучшим на зимних Олимпиадах с 1992 года.

Никита Гусев стал лидером рейтинговой таблицы среди лучших бомбардиров ОИ-2018 в Пхенчхане. Результативность спортсмена составили его заслуги. Подмечено, что в 6 матчах Никита набрал 12 очков, забросил 4 шайбы и отдал 8 передач, которые завершились попаданием в ворота противника. Финальным аккордом Гусева стал заброс в финале турнира двух шайб сборной Германии, которая не смогла противостоять мастерству россиян и лишилась золотой награды. Решающую шайбу забросил хоккеист Кирилл Капризов.

Информацию о полученном титуле Гусева разместил Олимпийский комитет России на официальной странице в Сети. Нападающий сборной России показал лучший бомбардирский результат на зимних Олимпиадах с 1992 года.