Сборная России по хоккею снова получила золото на ОИ спустя 26 лет: Реакция мировой общественности

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Олимпиада в Пхенчане стала настоящим событием, как для всего мира, так и для России. Спортсмены из сборной РФ по хоккею выступали под олимпийским флагом из-за неприятностей с отстранением от Игр некоторых кандидатов, но это не помешало им доказать всему миру, что Россия – могущество и сила.

На 18-й день Олимпиады в Пхенчане состоялось грандиозное событие, которое потрясло весь мир. Сборная России по хоккею сошлась в финальном матче с соперниками из Германии и одержала победу. Это состоялось практически за 55 секунд до окончания матча, когда счет между командами предвещал поражение россиянам. Итоговый гол, который забил Кирилл Капризов на 70-й минуте игры перевернул «колесо фортуны» в сторону наших спортсменов, обеспечив Сборной РФ долгожданную победу. Игра была закончена со счетом 4:3. Хоккеисты-россияне ликовали, они наконец-то стали олимпийскими чемпионами 2018 года.

Никто не думал из руководства, что эта победа состоится через 26 лет, так как предыдущий титул победителя команда получала в далеком 1992 году. Победа Сборной России по хоккею в Олимпийских играх 2018 года потрясла как мировых спорткомментаторов, игроков известных зарубежных команд, представителей политических организаций и просто обычных обозревателей, которые так ждали заветного итога происходящей игры. В Сети стали появляться массовые отзывы, поздравления от международного общества. Поражение команды из Германии также не прошло бесследно для общественности. Интересным является то, что сами хоккеисты немецкой команды сообщили представителями зарубежных СМИ о том, что получили огромное удовольствие от игры.

Хотя победа отвернулась в этот раз, но немцы все же сумели обойти Швецию и Канаду, получив в итоге соревнования серебро. По мнению многих международных представителей, россияне стали победителями в ОИ без страны. С одной стороны, это вызвало множественные споры среди общественности. Хотя с фактом победы Сборной России смирились. Даже представители из мира спорта поздравили новоиспеченных чемпионов. Двукратный чемпион ОИ Борис Михайлов подчеркнул, что финальный матч по хоккею в Пхенчане между Россией и Германией показал мастерство подготовки игроков. Это свидетельствует об отличной организации руководства и единства со спортсменами. Победа – это своего рода благодарность за важные тренировки всем инструкторам и главному тренеру Сборной Олегу Збурову. Михайлов выразил благодарность спортсменам за прекрасную, хоть и напряженную игру.

Искренние поздравления с наградой получили все игроки Сборной РФ по хоккею и от самого президента страны Владимира Путина. Это состоялось уже в понедельник утром. Главы государства поблагодарил за игру и победу в ней всех участников. Он подчеркнул, что яркий пример спортсменов станет целью для новичков в хоккее. Он также назвал событие в мире спорта выражением огромного профессионализма в сочетании с силой воли самих ребят. Они действительно заслужили похвалы.

К поздравлениям Путина присоединился и Дмитрий Медведев. Свое впечатление он описал в Сети на персональной странице. По словам премьера РФ, матч был напряженным до последней минуты. Болельщикам нельзя было расслабиться вплоть до заключительного сигнала. Но победа россиян стала тем фактором, которого все ждали с нетерпением. Дмитрий поблагодарил хоккеистов за победу и готов гордиться своей страной и народом.