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В социальных сетях хоккей сравнили со Второй мировой войной

Вчера, 19:42

Яркая победа российской сборной над сборной Германии в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 вызвала массовый всплеск активности в социальных сетях.

По этому случаю было создано огромное количество демотиваторов, коллажей, мемов, в которых прировняли победу в финале турнира к победе во Второй мировой войне. На многочисленных картинках болельщики вспомнили Сталина, Гитлера, Суперсерию и даже взятие рейхстага.

Начало было довольно спокойным. Перед хоккейным матчем резко набрала популярность цитата из Ильи Ковальчука, который пообещал неким "им", лишившим "нас" флага, страшно отомстить.

 Пользователи в соцсетях создавали стандартные фанатские картинки, на некоторых представляли сборную Россию довольно устрашающей, а наиболее популярным стал образ «валидольного матча». Однако вскоре ярые фанаты начали выражать эмоции визуальными образами, начав со сравнения современной сборной с командой СССР. Затем вспомнили Сталина, в дальнейшем его начали ставить в пару с Гитлером, который олицетворяет немецких хоккеистов.

Но главным хитом стал коллаж неизвестного автора, который он создал на основе известного снимка Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом", преобразовав знамя Победы в хоккейную клюшку, изобразив в воздухе шайбу, а также российский флаг.

 Однако не все пользователи одобрили сравнение победы в хоккейном матче с победой в ВОВ.


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