Немецкие СМИ "порвал" проигрыш России в финале ОИ

Вчера, 17:58

Немецкие СМИ высказываются о проигрыше в финале их сборной российским хоккеистам вполне объективно. Основной тренд - это было круто. Сообщения о данном событии "рвут" немецкие издания.

СМИ, работающие в Германии, достаточно объективно рассматривают результат «валерьяночного» финального хоккейного поединка, произошедшего в Пхенчхане между российской «красной машиной» и их командой.

Немцы были очень близки к победе. Минута до конца, они в большинстве и ведут в счёте 3-2. Большего желать невозможно.

Но русские это превозмогают. Они не побоялись снять вратаря, выпустить дополнительного пятого (в меньшинстве) игрока и ринуться в последнюю атаку. Итог – перевод игры в овертайм. Русские забросили в меньшинстве при пустых воротах.

После этого они забили ещё один гол в ворота немецкой команды и взяли «золото». Немцы, впрочем, получили олимпийское «серебро», чего им ранее завоевывать ещё никогда ранее не удавалось.

СМИ Германии считают данное достижение очень значительным для своей сборной. Они не подвергают сомнению то, что Россия победила заслуженно. В то же время, они не забывают и того, что Германия была в минуте от победы. Немцы все же признали поражение, но празднуют свой успех.