Вчера, 17:20

Тренер «золотой шайбы» Капризова, которой он «решил» олимпийское золото, ждал от хоккеиста данного поступка 20 лет. Теперь это свершилось, надежды тренера на своего подопечного оправдались сполна. Тот принёс России долгожданное «золото».

Хоккеист помог сборной завоевать олимпийское «золото». Его тренером ранее был Андрей Лучанский. Он сообщил СМИ, что всегда верил в Андрея. Он знал, что тот в итоге сможет стать «великим».

Так и случилось, хоккеист, который ранее был его подопечным, смог забросить «золотую шайбу» на Олимпиаде. Чего большего может желать хоккеист в своей карьере, Лучанскому не известно. Победа, парни. Он сообщил, его воспитанник ещё в детстве умел играть, как в составе защитников, так и агрессивно нападать. Что он и продемонстрировал в Пхенчхане.

Лучанский приступил к тренировкам Капризова, когда тот едва достиг семилетнего возраста. Уже тогда он отличался стремлением к атакам и умением к забиванию голов. Он стремился стать лидером даже тогда, когда его напарниками были игроки значительно более старшего возраста.

Мальчик не боялся противодействия более старших, тяжеловесных и опытных. Лучанский распознал в этом качестве будущего лидера, который сможет совершить в хоккее значимый поступок. Так и вышло. Его гол в Пхенчхане стал золотым.