В Сети появилось видео с раздевалки сборной РФ после победы на Олимпиаде

Вчера, 15:57

В Сети появилось видео с раздевалки сборной РФ по хоккею после победы на Олимпиаде 2018 в южнокорейском Пхенчхане. При просмотре ролика видно, как спортсмены отдыхают после нелёгкой встречи со сборной Германии, фотографируются и принимают поздравления от журналистов. Видеозапись происходящего попала в Twitter.

Стоит напомнить, что российская национальная сборная сегодня, 25 февраля, в финале обыграла национальную сборную Германии со счётом 4:3, тем самым выиграв Олимпийские игры в данной дисциплине.

Интересно то, что хоккеисты из РФ никогда ещё не побеждала на Играх. Золото 1992 года было завоёвано объединённой командой. А что касается сборной СССР, то она становилась чемпионом Олимпиады целых семь раз.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России поставила Знарку задачу одержать победу на ОИ-2022, которые будут проходить в Пекине.