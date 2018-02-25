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Хоккеисты из России на церемонии награждения ОИ-2018 спели гимн России

Сегодня, 11:07

Члены сборной Олимпийских атлетов из России по хоккею вопреки запрету МОК спели национальный гимн РФ на церемонии награждения после победы в напряжённом финальном поединке против сборной Германии. Несмотря на то, что организаторы включили для россиян олимпийский гимн, хоккеисты решили отпраздновать триумф патриотичным перфомансом.

Решение спортсменов стало полной неожиданностью для болельщиков и присутствующих. Российские фанаты поддержали сборников и встретили их овациями. Пока не известно, расценит ли МОК данный инцидент, как нарушение и будут ли применены санкции по отношению к российской делегации.

Напомним, ранее сборная ОАР по хоккею одержала победу в финальном матче олимпийского турнира, обыграв в сложнейшем поединке сборную Германии со счётом 4:3. Проигрывая по ходу матча, россияне смогли сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где в итоге забили решающую шайбу

Ранее сообщалось, что МОК решит судьбу флага России на закрытии ОИ-2018 после финала хоккейного турнира, но позже стало известно, что исполком организации преждевременно запретил использовать национальные символы на мероприятии.


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