Россия обыграла Германию 4:3 и взяла золото на ОИ-2018 по хоккею

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Российские спортсмены взяли золото в хоккее на ОИ-2018, обыграв немцев со счётом 4:3.

Первым на 20-й минуте открыл счёт Вячеслав Войнов. Спустя 10 минут Феликс Шутц "отомстил" россиянам, закатив шайбу. Борьба до самой последней минуты была очень напряжённая, однако Россия смогла выиграть и взять золото. Гусеву удалось оформить третью шайбу и выйти вперёд со счётом 2:1. Спустя всего 1 минуту сборгая Германии сравняла счёт. За 3 минуты до конца матча немцы забили ещё 1 шайбу в створ ворот сборной РФ, тем самым вырваться вперёд им удалось - 3:2. За 30 секунд до конца 3 периода россияне дали ответный гол. В последние минуты овертайма россияне всё-таки смогли забить гол, тем самым выиграв 4:3. Удача была на стороне РФ, так как 1 игрока Германии удалили. Россия золотой чемпион.