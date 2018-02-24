До и во время ОИ-2018 российские хоккеистки сдали 400 допинг-проб

Сегодня, 09:30

Порядка 400 допинг-тестов прошли члены женской сборной команды Олимпийских атлетов из России до и непосредственно во время проведения зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Об этом прессе сообщил руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Россиянок он назвал «молодой» и «чистой» командой. Спортивный чиновник заметил, что федерация провела огромную работу для изобличения «грязных» спортсменов.

Для российских хоккеисток олимпийский турнир не стал удачным. Команда не прошла в финал, а в матче за третье место уступила Финляндии.

Напомним, накануне стало известно, что в допинг-пробе бобслеистки Наджеды Сергеевой был обнаружен допинг. Таковым сочли вещество триметазидин, которое, по мнению экспертов, может способствовать искусственному улучшению спортивных показателей.