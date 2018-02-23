Брызгалов назвал финал Олимпиады Евротуром

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Бывший хоккейный защитник Илья Брызгалов считает предстоящий финальный матч хоккеистов из России в Германии настоящим Евротуром. Соревнование назначено на 25 февраля.

Для немцев этот Евротур будет первым за многие годы. Брызгалов считает, что россияне могут достойно побороться за медаль в соревновании. По мнению Брызгалова, победа Германии над Канадой в полуфинале не может считаться каким-то невероятным рекордом. Это событие вполне стоило ожидать.

Он подчеркнул, что сборная России находится намного выше остальных участников. Победа россиян в заключительной части Олимпиады стала первой за последние 20 лет. Илья очень возлагает большие надежды на своих соотечественников, которые будут сражаться в хоккейном турнире на территории Пхенчана и надеется на радикальную их победу.