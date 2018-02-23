VistaNews.ru


Брызгалов назвал финал Олимпиады Евротуром

Сегодня, 21:33

Бывший хоккейный защитник Илья Брызгалов считает предстоящий финальный матч хоккеистов из России в Германии настоящим Евротуром. Соревнование назначено на 25 февраля.

Для немцев этот Евротур будет первым за многие годы. Брызгалов считает, что россияне могут достойно побороться за медаль в соревновании. По мнению Брызгалова, победа Германии над Канадой в полуфинале не может считаться каким-то невероятным рекордом. Это событие вполне стоило ожидать.

Он подчеркнул, что сборная России находится намного выше остальных участников. Победа россиян в заключительной части Олимпиады стала первой за последние 20 лет. Илья очень возлагает большие надежды на своих соотечественников, которые будут сражаться в хоккейном турнире на территории Пхенчана и надеется на радикальную их победу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.