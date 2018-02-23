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Нападающий сборной Германии Вольф получил травму в матче с канадцами

Сегодня, 18:04

Форвард сборной Германии Давид Вольф покинул хоккейную площадку на носилках. Канадец Жильбер Брюле применил нечистоплотный прием, который привел к серьезной травме головы соперника.

Сегодня на полуфинальной встрече сборных Германии и Канады было по-настоящему жарко, эмоции зашкаливали, особенно у «кленовых», которые уже во втором периоде сенсационно проигрывали со счетом 0:3. Как раз на 34-й минуте матча Брюле грубо припечатал ко льду Вольфа, который не смог после этого подняться самостоятельно. Немецкого форварда унесли с площадки, а канадец был удален до конца встречи.

События в этом финале разворачивались драматически. Когда счет был сокращен канадцами до минимума и стал 4:3, немцы не смогли реализовать буллит. Это обстоятельство мобилизовало игроков сборной Канады и они начали массированный штурм ворот соперника. Однако немцы выстояли и теперь сразятся с россиянами за олимпийское «золото».


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