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Финал Россия - Германия: волевые аутсайдеры обыграли канадских профессионалов

Сегодня, 17:32

Сегодня на пути в финал олимпийского турнира по хоккею сошлись команды Германии и Канады. Букмекеры прогнозировано назначили фаворитами канадцев. Однако произошла сенсация, за которую и любят хоккей. Немцы победили со счетом 4:3 и впервые в истории хоккейных турниров будут бороться за золотые олимпийские медали.

Несмотря на победу в четвертьфинале над сборной Швеции, скептики утверждали, что канадцы станут для немцев непроходимой стеной. Однако первые минуты встречи, заставили по-иному посмотреть на действия хоккеистов сборной Германии. Немцы сдержали натиск «Кленовых листьев» и на 15-й минуте Брук Мацек точно бросает в верхний угол. За семь минут второго периода сборная Германии забивает еще два гола.

Через две минуты Жильбер Брюле после сольного прохода вернул надежду своей команде и многочисленным канадским болельщикам. Однако под конец второго периода Патрик Хагер увеличил разрыв. Третья 20-минутка началась со штурма канадцев и Мэтт Робинсон сделал счет на табло 4:3. После этого немецкий форвард не смог реализовать буллит.


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