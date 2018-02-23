Россия, обыграв Чехию, оказалась в финале Зимних Олимпийских игр

Сегодня, 16:14

23 февраля в городе Каннын состоялся полуфинал между сборными по хоккею из России и Чехии. Сегодня российские олимпийцы, показав отличный хоккей и высочайший уровень командной игры, обыграли чехов со счетом 3:0.

Пройдя в финал Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, Россия как никогда близка к золоту. После затишья в первом периоде шайбой отметился Никита Гусев на 27 минуте. Следом за ним молниеносно вторую шайбу забросил Владислав Гавриков, спустя всего 1 минуту (28). Автором третьей шайбы стал Илья Ковальчук, отличившийся на 60 минуте.

Сборная России, тем самым, обеспечила себе выход в финал ОИ 2018, ее соперник определится сегодня вечером, в матче между Канадой и Германией. Напомним, что прошлый финал для олимпийской сборной России был в далеком 1998 году.