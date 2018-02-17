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Илья Ковальчук прокоментировал своё высказывание насчет женского хокея

Сегодня, 19:44

Нападающий российской сборной по хоккею Илья Ковальчук объяснился за свое раннее высказывание в сторону женского хоккея.

Некоторое время назад Ковальчук сказал, что «женский хоккей это не то». Многие члены женской сборной, в числе которых Анна Шохина, высказались, что эти слова их задели и были крайне оскорбительными. Ковальчук сразу же отреагировал на комментарий Анны, так как он не хотел, чтобы его слова как-то обидели русских хоккеисток. Слова форварда русской сборной передал журнал «Чемпионат».

Ковальчук сказал, что его слова должны были мотивировать женскую сборную. Он высказал слова глубокой поддержки и уважения и пожелал удачи в скором матче с канадской сборной.


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