Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной РФ в Пхенчане

Сегодня, 19:19

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк охарактеризовал победу россиян над американскими соперниками. Он сказал, что игра в США действительна была достойной, а победа заслуженной.

В рамках Олимпиады-2018 в Пхенчане состоялось состязание между российской сборной по хоккею и командой соперников из США. Игра была очень напряженной, фанаты переживали и принимали тихонько успокоительное. Как только начался фактический отсчет последних минут матча, накал стал необъяснимым.

Но уже спустя минутное ожидание, прозвучал финальный счет 4:0 в пользу россиян. Владислав Третьяк, глава ФК РФ, прокомментировал победу хоккеистов сборной России, как заслуженный трофей. Он не обошел вниманием силу противника, назвав американскую команду нелегким оппонентом. Он предложил торжественно отметить всех представителей команды.