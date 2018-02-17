Американские болельщики после разгрома своей сборной сделали селфи с Путиным

Сегодня, 18:37

После полного разгрома сборной США в ходе матча группового этапа по хоккею на Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане, американские болельщики сделали групповое фото с изображением президента Российской Федирации Владимира Владимировича Путина.

Несмотря на поражение своей сборной, на фото американские болельщики находятся довольно в приподнятом состоянии.

Стоит напомнить, что в ходе самой игры Россия не дала шансов на победу своим противникам, закатив в ворота соперника четыре безответные шайбы. По дублю на свой счет записали форварды Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.