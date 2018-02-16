На матче сборной РФ по хоккею на ОИ-2018 вывесили баннер со Сталиным

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Российские болельщики на ОИ-2018 в Южной Корее снова оказались на первых страницах новостных изданий. Во время хоккейного матча между сборными РФ и Словении отечественные фанаты вывесили на трибуне баннер с изображением Иосифа Сталина.

Болельщики российских олимпийцев как могут поддерживают своих соотечественников на Олимпиаде в Пхенчхане. Практически на любой соревновательной дисциплине присутствуют патриотично настроенные фанаты РФ, исключением не стал второй матч на текущих ОИ отечественных хоккеистов, переигравших со счетом 8:2 сборную Словении.

Трое мужчин в матросках с национальными шапками и бокалами пива развесили у себя за спинами баннер с изображением Иосифа Сталина. Интернет-сообщество неоднозначно отреагировало на поступок россиян. Некоторые назвали его перебором, в то время как большая часть пользователей сети похвалила фанатов за патриотичный настрой.

Отметим, в победном матче со словенцами 36-летний хоккеист Сергей Мозякин забросил первую в карьере шайбу на ОИ.