VistaNews.ru


На матче сборной РФ по хоккею на ОИ-2018 вывесили баннер со Сталиным

Сегодня, 14:53

Российские болельщики на ОИ-2018 в Южной Корее снова оказались на первых страницах новостных изданий. Во время хоккейного матча между сборными РФ и Словении отечественные фанаты вывесили на трибуне баннер с изображением Иосифа Сталина.

Болельщики российских олимпийцев как могут поддерживают своих соотечественников на Олимпиаде в Пхенчхане. Практически на любой соревновательной дисциплине присутствуют патриотично настроенные фанаты РФ, исключением не стал второй матч на текущих ОИ отечественных хоккеистов, переигравших со счетом 8:2 сборную Словении.

Трое мужчин в матросках с национальными шапками и бокалами пива развесили у себя за спинами баннер с изображением Иосифа Сталина. Интернет-сообщество неоднозначно отреагировало на поступок россиян. Некоторые назвали его перебором, в то время как большая часть пользователей сети похвалила фанатов за патриотичный настрой.

Отметим, в победном матче со словенцами 36-летний хоккеист Сергей Мозякин забросил первую в карьере шайбу на ОИ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.