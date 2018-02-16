Хоккеист Мозякин забросил первую в карьере шайбу на ОИ

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36-летний российский хоккеист Сергей Мозякин, установивший множество рекордов в отечественном хоккее, отметился первой в карьере шайбой на Олимпиаде. Во втором матче группового этапа ОИ в Пхенчхане 36-летний спортсмен забросил первую шайбу из 8 в ворота Словении.

Сборная России по хоккею 16 февраля сыграла свой второй матч на Олимпиаде в Пхенчхане, без особого труда обыграв команду Словении со счетом 8:2. В разогревочной перед поединком с американцами игре случилось выдающееся для отечественного хоккея событие – 36-летний Сергей Мозякин, установивший немало рекордов на отечественном льду, забросил первую в карьере шайбу на ОИ. К слову, точный бросок именитого хоккеиста стал также первым в матче.

Уже завтра национальной команде России предстоит схлестнуть клюшки со сборной США. Сверхпринципиальный поединок станет одним из центральных событий соревновательного дня в Пхенчхане. Отечественные хоккеисты намерены поквитаться с американцами за поражения на последних Чемпионатах мира.