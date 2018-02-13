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Российские хоккеистки проиграли сборной США 5:0 на ОИ-2018

Сегодня, 18:09

Хоккеистки из российской национальной сборной в матче проиграли хоккеисткам из США со счетом 5:0 на Олимпиаде в Пхенчхане.

 В матче 2-го тура группового этапа на зимних Играх 2018 года в Южной Корее, женская сборная по хоккею из США одержала сокрушительную победу в турнире со сборной из России. Встреча состоялась сегодня в Канныне. Также был поставлен новый рекорд: нападающая из американской сборной Жослин Ламурё забросила дубль в ворота соперников в течении 6 секунд.

Игра завершилась со счетом 5:0. Это стало второе поражение российских хоккеисток подряд. Ранее, они уже уступили победу сборной из Канады, завершив матч с таким же счетом. Однако, несмотря на такую неудачу, российская сборная все же проходит в плей-офф, согласно его регламенту. Теперь хоккеистки из РФ будут бороться за бронзовые медали с командой из Финляндии.


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