В салоне Ан-148 находилась подруга хоккеиста "Адмирала"

Вчера, 23:37

На борту потерпевшего крушение лайнера Ан-148 присутствовала подруга хоккеиста «Адмирала» Сергея Ильина. Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.

По словам Бабаева, погибшей девушке было всего 22 года. Он выразил глубочайшие соболезнования родственникам несчастной и самому Ильину. «Сережа, держись», - сообщает агент на своей странице в Instagram.

Самолет «Саратовские авиалинии» рухнул сегодня на территории Раменской области через четыре минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. Согласно данным, лайнер врезался в землю на скорости до 600 км/ч, что говорит о намерении пилотов до последнего пытаться выровнять борт для спасения жизней пассажиров и членов экипажа.