Российские хоккеисты сфотографировались на олимпийской арене

Сегодня, 13:16

Российская сборная по хоккею устроила командную фотосессию перед стартом Олимпийских игр.

Участники сборной России по хоккею выстроились для командного фото на олимпийской арене перед началом турнира.

Команда хоккеистов приехала в Олимпийскую деревню днем 11 февраля. Перед этим они находились в Аняне. Там они провели итоговый сбор перед Олимпийскими играми, которые проходят в Пхенчхане. На арене в Канныне, где предполагается проведение хоккейного турнира, спортсмены выстроились для фотографии. С ними был и штаб тренеров, и руковоство делегацией.

Уже 14 февраля состоится первый хоккейный матч, в котором россияне встретятся со сборной из Словакии.