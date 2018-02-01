Капитан "Металлурга" Мозякин останется в команде еще на два года

Вчера, 23:50

Капитан ХК «Металлург» Мозякин снова продолжит игру в составе команды, так как у него продлился контракт на два года. Это сообщение появилось на официальном портале клуба.

На днях Сергей Мозякин, форвард «Металлурга» подписал дополнительное деловое соглашение с клубом на срок в 2 года. Это означает, что капитан команды продолжит сражаться на поле еще некоторое время. Также стало известно, что разговор по поводу пролонгации контракта не был тяжелым. Сам Мозякин охотно согласился поиграть за честь клуба.

В рамках Континентальной хоккейной лиги, Сергей Мозякин за 2017 год сыграл 43 матча, в которых набрал 42 очка. 19 шайб под его руководством были отправлены в ворота оппонентов, а 23 были передачи с определенным результатом. Впереди хоккеиста ожидают новые встречи и победы, которых за два года прогнозируют немало.