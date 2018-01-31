Ледовый комбайн оборвал интервью немецкого хоккеиста

Сегодня, 15:13

Ледовый комбайн стал причиной оконченного интервью немецкого хоккеиста. Штефан Лойбл, лидер клуба "Штраубинг Тайгерс", едва не попал пол лёдозаливочную машину.

Он стоял возле борта и беседовал с ведущим, а в этом момент рабочие начали вычищать ледяное покрытие. Хоккеист увидел приближающийся транспорт и быстро среагировал, отскачив в сторону. Но в происшествии были сбиты с ног два сотрудника съёмочной группы. Как потом стало известно от пресс-службы хоккейного клуба, никто из людей не получил травм.