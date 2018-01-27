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Илья Ковальчук из сборной России не будет выполнять требования МОК

Вчера, 20:08

Форвард сборной России Илья Ковальчук рассказал, что не будет содействовать указаниям МОК относительно активности в социальных сетях перед Олимпиадой. Спортсмен не удалит ни одного своего аккаунта.

 Недавно на официальном портале МОК появилось предписание о том, что всем участникам будущей Олимпиады в Пхенчане от имени России нужно избавиться от своих страниц в социальных сетях. Нападающий российской сборной Ковальчук абсолютно не согласился с таким требованием.

Он категорически заявил, что не будет прощаться со своими аккаунтами накануне Олимпиады-2018. Игроки со стороны РФ, которые поедут в Пхенчан на соревнование, активно проводят подготовку к играм. Ведь люди поставили себе четкую цель – забрать золото. По словам некоторых, они готовы предпринять все возможное и преодолеть все преграды, чтобы получить титул победителя.


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