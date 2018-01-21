Умер генеральный менеджер хоккейной сборной США

Вчера, 22:25

Джим Джоханнсон, генеральный менеджер хоккейной сборной Соединенных Штатов Америки умер. Ему было 53 года.

Хоккейной федерации Джим отдал 20 лет своей жизни. Если быть точнее, то с 1998 года. Изначально он занимал там должность менеджера, а затем стал генеральным менеджером, который, к слову, представлял интересы команды на Олимпиаде в Сочи.

В качестве игрока Джоханнсон принимал участие в лигах NCAA и IHL. А также за молодежную сборную на олимпиадах 1988 и 1992, и на Чемпионате мира 1992 года.

Причины смерти устанавливаются сотрудниками полиции.