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Молодые хоккеисты получили новые комплекты униформы Putin Team

Вчера, 20:06

Будущим хоккеистам в Воскресенске выдали новое обмундирование для игры. Униформой нового образца для мужчин стала одежда формата Putin Team.

В одной из спортивных школ Воскресенска 16 января было днем торжественное мероприятие для будущих хоккеистов. Именно сегодня, во вторник, представители известного чемпиона Александра Овечкина, вручили юным воспитанникам новую форму Putin Team. Сам Овечкин и организовал это спортивное общество.

Ученики спортивной школы «Химик» получили 20 комплектов новой формы. Каждому счастливцу было отдано по праву родной матери Александра, Татьяне Овечкиной. Женщина, которая сама непосредственно покоряет рекорды на баскетбольной площадке, с радостью приняла такую возможность. Подарив новую униформу будущим хоккеистам от имени своего сына, Татьяна пожелала новых успехов молодым игрокам и достижений высоких спортивных результатов.


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