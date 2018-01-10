Капитан ХК «Ростов» сделал девушке предложение на льду после победного матча

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Накануне капитан хоккейного клуба «Ростов» Андрей Леонов прожил один из самых запоминающихся дней в своей жизни. Сначала спортсмен оформил «хет-трик Горди Хоу», а после сделал на льду предложение руки и сердца своей девушке.

9 января в Ростове стартовал новый хоккейный чемпионат России. В матче-открытии местная команда со счетом 5:2 переиграла гостей из «Юниора». Главным героем поединка стал капитан «Ростова» Андрей Леонов. Сначала лидер хозяев оформил «хет-трик Горди Хоу», забив гол, отдав результативную передачу и поучаствовав в драке в одном матче. После финальной сирены спортсмен сделал на льду предложение руки и сердца своей девушки. Трогательный момент закончился удалением влюбленных в подтрибунное помещение.

Прессе все еще неизвестно, что ответила избранница капитана «Ростова». Однако милые фото в Instagram и обнимашки на льду свидетельствуют о скорой свадьбе Леонова.