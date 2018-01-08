Рафаэль Бикмуллин расстроился по поводу отмены двух голов в матче

Вчера, 23:41

Рафаэль Бикмуллин очень расстроился по поводу отмены двух первых голов КХЛ. Форвард «Нефтехимика» не может принять адекватно радикальное решение судей.

В состоявшейся недавно игре между командами «Нефтехимик» и «Спартак», первенство было за лидерами из Нижнекамска. Но дебютные голы, которые были забиты в ворота соперников Рафаэлем Бикмуллиным отменили арбитры после того, как просмотрели возврат фрагмента игры.

Сам Рафаэль расстроен таким окончательным вердиктом, но он и сам признает, что в забитых голах он лично допустил некоторые ошибки. Один из голов попал сопернику-вратарю в щитки. Игрок понадеялся, что этот факт останется незамеченным, но этого не произошло. Бикмуллин пообещал, что в следующем матче КХЛ ошибок с его стороны допущено не будет и ситуация приобретет новое положение.