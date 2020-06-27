Забытые факты: «Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу после 30 лет «забвения»

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Не все фаны в России помнят, клуб в период 1973–1990 года занимал в первенстве Великобритании лишь первые и вторые места.

фото: c1.wallpaperflare

ФК «Ливерпуть» стал чемпионом топового чемпионата. Он взял первое место в Англии, спустя 30 лет «забвения». В последний раз клуб пересекал первым финишную ленточку чемпионата Великобритании в 1990 году. Фаны ждали этого 30 лет.

Чемпионат Англии 1990 года был, по сути, первенством столицы. В розыгрыше участвовали 20 команд, 8 — представляли Лондон. «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Челси» удалось занять с третьего по пятое места. Первым был «Ливерпуль». Через 30 лет это повторилось.

В период 1973–1990 годы за 17 сезонов «Ливерпуль» 11 раз становился чемпионом и 6 раз был вторым в чемпионате Англии. Болельщики со стажем помнят, команда в европейских первенствах была страшнее «Ювентуса» или «Баварии». «Манчестер Юнайтед» был в то время середнячком и занял в 1990 году 13 место. Затем, манкунианцев возглавил Алекс Фергюссон, и клубы пошли в противоположных направлениях.

В 1985 году «Ливерпуль» возглавил Кенни Далглиш в 34-летнем возрасте. Он тренировал клуб и, одновременно, играл на позиции нападающего. В сезоне 1985 года Далглиш участвовал в 29 матчах, забив 5 голов. В сезоне 1990-го тренер, которому исполнилось 39 лет, в последний раз выступил за команду. «Ливерпуль» не смог участвовать в Еврокубках после того, как УЕФА отстранила его на 10 лет после обрушения трибуны на «Эйзель». Это чёрная страница мирового футбола.

Акции клуба резко упали. Однако, команда смогла расправить крылья и вновь стала чемпионом Англии. Пусть и 30 лет спустя.