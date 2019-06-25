Капитан «Дом-2»: Бузова протянула руку помощи безработному Глушакову

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Интересный вариант трудоустройства известная телеведущая и певица предложила бывшему лидеру «Спартака».

Вчера информационное агентство VistaNews сообщало о посте Дениса Глушакова о поиске работы, размещённом в личном Instagram-аккаунте футболиста. Не смогла пройти мимо просьбы о трудоустройстве известная ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова, которая протянула бывшему капитану «Спартака» руку помощи, предложив стать её оператором. 32-летний спортсмен, или несостоявшийся капитан «Дом-2», не растерялся и спросил: «Камера есть?». На этот вопрос Бузова, к сожалению, не ответила, вероятно, из-за отсутствия камеры, а, может, и не поэтому.

Стоит отметить, что Ольга и Денис довольно тепло общаются уже много лет, телеведущая даже когда-то признавалась в симпатиях к «Спартаку», потому что там играют её друзья. Кроме Бузовой работу Глушакову предложила игрок ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко, посоветовавшая экс-спартаковцу попробовать свои силы в женском футболе. Не осталось в стороне и одно спортивное интернет-издание, которое, вспомнив историю об отстранении Дениса от тренировок из-за поставленного самим игроком лайка под видео с критикой тренера «красно-белых», предложило спортсмену должность SMM-щика.