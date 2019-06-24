Отчаяние или шутка? Глушаков пытается найти новую команду с помощью соцсетей

Сегодня, 16:08

Теперь уже бывший капитан «Спартака» за 2,5 недели до старта чемпионата всё ещё не может устроиться на работу.

Один из самых скандальных российских футболистов последних лет разместил в своём Instagram-аккаунте фотографию, на которой написано: «Ищу работу».

Сразу возникает вопрос: Денис опубликовал этот пост от отчаяния или шутки ради? С одной стороны, Глушаков всегда любил посмеяться, в том числе и над собой. С другой – за последнее время футболист собрал вокруг себя столько неприятных историй, что можно расценить этот пост в соцсети и вполне серьёзно.

Громкий развод с женой, конфликт с болельщиками «Спартака», участие в «сливе» тренера и слабая игра в последние годы – это багаж, с которым вряд ли какой-то клуб с распростёртыми объятиями ждёт Глушакова. Даже Дмитрий Комбаров, являющийся другом Дениса и тоже покинувший «красно-белых» этим летом, уже нашёл себе команду – самарские «Крылья Советов». А вот о будущем Глушакова пока ничего не слышно. Впрочем, у Дениса есть ещё те самые 2,5 недели, правда, без тренировок с какой-либо командой 32-летнему футболисту будет сложнее подойти к сезону в оптимальных физических кондициях, что, безусловно, осложняет его ситуацию.