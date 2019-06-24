Двойные стандарты: в Европе проигнорировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Сегодня, 14:15

Чиновники УЕФА выступили с заявлением, в котором, по сути, закрыли глаза на громкий скандал в Грузии.

Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал официальный комментарий по поводу возникшей ситуации в Грузии, когда игроки сразу нескольких местных клубов вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.

«Учитывая, что упомянутые события произошли на внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая может быть применена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии. УЕФА может возбуждать дисциплинарное производство только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований УЕФА», - говорится в тексте заявления.

Разберёмся в том, что мы имеем. Организация действительно редко вмешивается в дела внутренних чемпионатов стран, если, конечно, не происходит что-то ужасное. По всей видимости, ситуация в Грузии в этот ряд не попадает. Выходит, история Дмитрия Тарасова и его футболка с изображением Путина – это совсем другая ситуация с юридической точки зрения, ведь тогда матч был международным и действительно проходил в рамках соревнований Европейской ассоциации. Но есть одно «но»: почему не последовало хотя бы словесного порицания акции в Грузии? Что за двойные стандарты? Получается, что в УЕФА, по сути, решили проигнорировать эту ситуацию и отдать на откуп Федерации футбола Грузии, которая вряд ли будет строго наказывать свои клубы и своих же игроков. Антироссийская акция – это чисто политическое выступление, которое с игрой в мяч не имеет ничего общего. И эта история заслуживала большего внимания со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций, но, к сожалению, чиновники решили по-другому.