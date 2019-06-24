Спорт вне политики? В Грузии сыграли в футбол в майках с антироссийскими лозунгами

Сегодня, 11:00

Примечательно, что среди поддержавших акцию оказалось двое граждан РФ.

Протесты в Грузии захлестнули не только улицы, но и футбольные поля. Игроки сразу 3 клубов, представляющих местную высшую лигу, начинали свои матчи в майках с надписями: «Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией». Но как же известный принцип – спорт вне политики? Выходит, что это правило было нарушено. Поэтому многие и ждут официальных заявлений от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ведь в своё время за подобную историю был оштрафован теперь уже бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов, продемонстрировавший после одного из матчей майку с изображением Путина. Если спорт вне политики – то от УЕФА должна последовать соответствующая реакция, иначе мы в очередной раз увидим проявление предвзятого отношения именно к России.

Интересный факт: среди поддержавших акцию футболистов оказалось двое граждан РФ – Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе (оба родились в Москве). В России на это отреагировали бурно, в частности, некоторые предлагают лишить Кавтарадзе и Небиеридзе гражданства. Кроме того, последовала реакция от Российского футбольного союза: почётный президент организации Вячеслав Колосков заявил, что вход в клубы из РФ для этих двух игроков теперь закрыт.

В общем, ситуация, безусловно, не очень хорошая. Остаётся надеяться на справедливую реакцию от УЕФА.