«Барселона» может отдать за Неймара 100 миллионов и двух человек

Сегодня, 16:09

Каталонский клуб готов практически на всё, чтобы вернуть лидера сборной Бразилии в свои ряды.

Бразильский игрок сейчас является, пожалуй, главным поставщиком новостей во всём футбольном медиапространстве. Сначала весь мир узнает – Неймар никогда не был счастлив в ПСЖ (своём нынешнем клубе). Затем возникает история о том, что игрок якобы изнасиловал девушку, и, кстати, бразилец из-за этого до сих пор находится под следствием.

Теперь включилась «Барселона», которая готова отдать за своего бывшего форварда (Неймар выступал за «сине-гранатовых» с 2013 по 2017 год) 100 миллионов евро и Коутиньо. Кроме того, по некоторым данным, каталонцы рассматривают возможность включения в сделку кого-то из пары Ракитич-Юмтити. И здесь возникает вопрос: а не дорого ли? Да, ПСЖ готов отдать Неймара только за 300 миллионов. Но есть мнение, что он того не стоит. Намного более перспективным выглядит вариант вообще не покупать бразильца и сохранить в своём составе двух человек, а также не тратить довольно серьёзную сумму. Тем более Неймар имеет проблемы с законом, которые при худшем развитии событий могут привести даже к тюремному заключению. Поэтому руководителям «Барселоны» следует ещё раз всё хорошенько обдумать.