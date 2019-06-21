«Новый Роналду» или почему «Спартак» предпочитает своим воспитанникам дорогостоящего иностранца

Сегодня, 10:06

15 миллионов евро предложил российский клуб за португальского игрока. А ведь эти деньги могли быть потрачены на развитие собственной футбольной школы.

Агент Катио Бальде, который представляет интересы полузащитника немецкого «Лейпцига» Брумы, рассказал, что в его клиенте очень заинтересован московский «Спартак». Российский гранд сделал предложение по покупке 25-летнего футболиста в размере 15 миллионов евро. И здесь возникает вопрос: не очень ли дорого? Вероятно, такая серьёзная сумма могла бы быть потрачена более рационально и с перспективой на будущее, например, на развитие собственной академии и поиск юных талантов на территории России. Кроме этого, португалец в минувшем сезоне пережил серьёзную травму колена, которая оставила, как его называли некоторые болельщики, «нового Роналду» на долгое время без футбола. От этого факта перспектива перехода выглядит ещё более туманной.

Но почему же «Спартак», как и многие другие российские клубы, предпочитает своим воспитанникам дорогостоящего иностранца? Всё дело в результате, который нужно показывать уже сейчас. Просто-напросто никто не хочет ждать, пока подрастёт собственный игрок, когда есть возможность привезти сформировавшегося футболиста с именем, и это, безусловно, является одной из главных проблем отечественного спорта, которую, по всему видимому, нужно решать.