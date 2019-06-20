«Главный футболист Путина» лишился команды в день «Прямой линии» президента

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Дмитрий Тарасов, известный своей симпатией к Владимиру Владимировичу, покидает «Локомотив».

Московский клуб решил не продлевать сотрудничество с 32-летним футболистом, об этом сегодня сообщил главный тренер команды Юрий Сёмин. Примечательно, что новость об уходе Тарасова появилась в день «Прямой линии» с президентом Российской Федерации, поскольку игрок на протяжении нескольких лет довольно открыто симпатизировал лидеру страны. Всё началось в 2016 году, когда после матча между «Локомотивом» и турецким «Фенербахче» Дмитрий продемонстрировал всему стадиону футболку с изображением Владимира Владимировича. Сам футболист тогда заявил: «Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать». В Европе такой поступок не оценили и оштрафовали Тарасова на 5 тысяч евро. Правда, от этого неприятного инцидента отношение спортсмена к президенту нисколько не поменялось, и Дмитрий продолжает довольно регулярно высказываться о российском лидере в комплиментарной форме. Эти факты, пожалуй, и делают Тарасова «главным футболистом Путина».

Что же касается самого ухода футболиста из «Локомотива», то здесь в основе лежат исключительно спортивные причины. Тарасов уже давно откровенно сдал как игрок и просто не соответствует уровню «железнодорожников». Кроме того, Дмитрий в последнее время довольно редко выходил на поле, что и его самого вряд ли устраивало. Тем не менее, Тарасов за годы, проведённые в «Локомотиве», успел завоевать сразу несколько трофеев: чемпионат и 3 Кубка России.