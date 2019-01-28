Тарасов продолжает бороться за вседозволенность футболистов

Сегодня, 19:05

Звезда «Локомотива» не считает правильным наказывать спортсменов за их шалости, и призвал фанатов поддержать акцию «Свобода Кокориным».

Ажиотаж вокруг уголовных дел об избиении двух человек футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым набирает обороты. Спортсмены и брат Кокорина находятся в заключении в московском СИЗО уже почти 4 месяца: после «адской» гулянки 8 октября суд приговорил их к двум месяцам в Бутырской тюрьме, а потом продлил срок еще на 2 месяца. Футбольные фанаты уверены, что 4 месяца за нападение на двоих человек (водителя ведущей «Первого канала» Сергея Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака) – это перебор, и своими многочисленными акциями просят суд смягчить наказание – пишут письма поддержки, устраивали флешмоб «Саша, мы с тобой» в поддержку Кокорина.

С сегодняшнего дня поклонники петербургского футболиста, которых прозвали кокоринцами, вновь вышли на защиту 27-летнего Александра Кокорина и его брата: по 6 февраля в кафе на Невском проспекте и на вокзалах города они будут собирать подписи в поддержку спортсмена. Помимо Санкт-Петербурга, акция будет проводиться в Москве, Ростове, Осетии. Кокоринцы намерены до конца бороться за своего фаворита, и призывают всех неравнодушных к футболу людей принять участие в акции, и поддержать нападающего «Зенита» и сборной России.

Стоит отметить, что среди тех, кто «поддержал рукоприкладство» и агитировал людей принят участие в акции оказался и популярный футболист Дмитрий Тарасов. В его Instagram сегодня появился пост в поддержку акции «Свободу Кокориным». Еще в октябре капитан «Локомотива» четко обозначил свою позицию, заявив, что если в результате происшествия никто не умер, то и наказывать никого не имеет смысла, тем более, если ограничение свободы негативно повлияет на профессиональные навыки, а следовательно, по его мнению, Кокорин и Мамаев пострадали незаслуженно: «Наказание человека, если все живы, не может вызывать радость». Таким образом, Дмитрий Тарасов, который и сам раньше имел проблемы с законом, продолжает бороться за вседозволенность футболистов.

Напомним: несколько недель назад экс-супруга спортсмена подала на него иск за долг по алиментам, который составил 15 млн.рублей. Тогда суд наложил арест на две дорогостоящие машины горе-папы. Сам Дмитрий обвинил в плетении интриг первую супругу, вовсе не признавая свою вину.