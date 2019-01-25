Глушаков продолжает войну с женой

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Бракоразводный процесс в семье футболиста Дениса Глушакова больше напоминает военные действия. Теперь он решил продать дом, который является его совместным с женой имуществом.

Для достижения своих целей и «уничтожения» своей супруги ранее Глушаков выдвигал в ее адрес серьезные угрозы – тюремный срок, расправа друзей чеченцев и даже убийство. Теперь же Даша может просто остаться на улице, ведь супруг выставил на продажу дом, который является их совместным имуществом. Предусмотрительно футболист переписал его на свою мать.

Выручить за коттедж площадью 550 квадратных метров Глушаков планирует 300 миллионов рублей. У него даже не возникает мысли, где же будут жить его дети, ведь ранее все семейство обитало именно на данной жилплощади.

Напомним, что ранее футболист тайком снял 300 миллионов рублей со счета супруги Дарьи. Тем самым оставив женщину с детьми без средств к существованию. По его мнению, деньги принадлежат только ему. Поклонники спортсмена уверены, что Дарья Глушакова не перестала быть женщиной и матерью детей Дениса, поэтому заслуживает к себе уважительного отношения.

Известно, что суд принудил футболиста выплачивать алименты жене и двум дочерям в размере трети его дохода, то есть около пяти миллионов рублей в месяц.