Роналду выплатит 19 млн штрафа и отбудет условный срок

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Криштиану Роналду по решению суда получил условный срок и обязан выплатить штрашные санкции в размере 19 миллионов евро. Такое наказание футболист получил из-за банальной невыплаты налогов.

В цивилизованных государствах уплата налога является просто святым долгом для граждан вне зависимости от их социального статуса. Так, футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду заподозрили в уклонении от декларации всех своих доходов в период с 2011 по 2014 годы. После проведения расследования данного дела и передачи его в судовые органы, знаменитость все же признал свою вину.

Именно осознание своей вины и смягчило наказание, которое вынесено в отношении Роналду. Теперь же ему необходимо уплатить штраф в размере 19 миллионов евро, кроме этого, спортсмен получил условный срок на 23 месяца, что дает возможность звезде не отбывать его в тюрьме.

Нападающий, выступая за мадридский «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления, понеся общий ущерб государству Испании в 14,7 миллионов евро. Напомним, летом 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 110 миллионов евро.