Глушаков отсутствовал на тренировке «Спартака»

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По информации, предоставленной медицинским штабом, травмы у него нет. Причиной стала мышечная усталость.

Именно из-за неё 31-летний Глушаков и отсутствовал на тренировке, которая у «Спартака» была утром.

Сейчас команда находится на сборах в Дубае.

Помимо Глушакова, на утренней тренировке не было и вратаря Владислава Терешкина. Сообщается, что это также было в профилактических целях.

Вместе с тем отмечено возвращение в состав общей группы полузащитника Александра Ташаева.

Денис Глушаков в этом сезоне провёл за красно-белых 11 игр. Ему удалось в них отметиться одним голом.

Сейчас команда занимает четвёртое место. Ближайший товарищеский матч «Спартака» 21 января против «Ростова». Игра пройдёт в Катаре.