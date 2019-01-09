Экспертиза подтвердила побои у жены Дениса Глушакова

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У жены Дениса Глушакова Дарьи действительно зафиксированы побои лёгкой степени. Таким образом, экспертиза МВД подтвердила, что ее избивали.

Супруга буйного полузащитника и капитана московского «Спартака» Дарья обратилась в полицию с заявлением: муж, по её словам, распускает руки и грозит ее убить. Супруги уже были у следователя, вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело, пока не решен.

На днях супругов повторно вызывали для дачи показаний. Сейчас следователю в течение недели надо будет решить, будет футболист привлекаться к уголовной ответственности или нет.

Футбольное межсезонье, таким образом, обещает быть горячим.

С осени 2018 года тянется эпопея развода супружеской пары Глушаковых. Денис и Дарья не могут найти общего языка ни в отношении детей, ни в вопросе алиментов. В прошлом году в Сеть была выложена запись разговора супругов, где содержались угрозы футболиста жене «стереть ее в порошок» со ссылками на серьезных людей и пожелания ее смерти.

В декабре появилось сообщение, что Глушаков пытался дать взятку полиции.

Ранее, в сентябре, Дарья застала мужа в сауне с неизвестной девушкой. После этого супруга футболиста потребовала развода. Сам Денис, в свою очередь, тоже обвинил Дарью в измене и на развод согласился. А про баню с девушками он сказал, что у «Спартака» всегда так проходит подготовка к матчам.