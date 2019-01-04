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На нём бывший главный тренер армейской команды выступает, как шеф-повар ресторана «Ля Кони». Также оригинальные ролики делались и с другими футболистами.

На протяжении ряда лет их местом хранения был клубный архив, в котором им присвоили гриф «секретно». Сейчас ЦСКА начал публикацию ряда скетчей, начиная с «секретного» видео Леонида Слуцкого.

В аккаунте ЦСКА в Twitter размещена информация, что пришло время снятия запретов и передачи «искусства народу». Серию ранее закрытых скетчей открыл Леонид Слуцкий, бывший главным тренером команды тех лет.

Он находился на этом посту в период 2009 – 2016 годы. За это время ЦСКА трижды выигрывал футбольный чемпионат России.

Сейчас Слуцкий, которому 47 лет, сейчас руководит голландским «Витессом».