Дзюба стал капитаном сборной РФ вместо Акинфеева

Вчера, 16:30

О смене капитана национальной сборной стало известно от главного тренера Станислава Черчесова. Он отметил, что Акинфеев больше не сможет играть «на два фронта» из-за проблем со здоровьем.

Станислав Черчесов заявил, что Артем Дзюба стал капитаном сборной РФ вместо голкипера Игоря Акинфеева. Уже в матчах Лиги наций можно будет увидеть капитанскую повязку на игроке «Зенита», а его предшественник тем временем заявил об окончании международной карьеры.

Стоит отметить, что Акинфеев сделал многое на Чемпионате мира по футболу в России, который состоялся этим летом. Заслуга футболиста

заключается в том, что он не дал возможности сопернику забить большее количество голов, тем самым помог российской сборной занять восьмое и рекордное место.

Выбор Черчесова был очевиден: он ранее заявлял о том, что у Дзюбы хоть и непростой характер, но он его может направить так, чтобы спортсмен работал на результат команды. Главный тренер дал шанс Дзюбе показать себя на ЧМ-2018, а тот, в свою очередь, не подвел команду, и продемонстрировал свои спортивные возможности.

Во время капитанства Дзюбы, Акинфеев будет играть исключительно за ЦСКА. У него есть давняя травма колена, которая не дает футболисту показывать отличные результаты на международных соревнованиях – слишком большая нагрузка для 32-летнего спортсмена.