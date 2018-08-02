«Не справился с давлением»: Отец Смолова высказался о ДТП в Краснодаре

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Футболист очень сильно переживает из-за случившейся вчера дорожной аварии.

Отец Смолова Михаил в своём недавнем интервью высказался о произошедшем вчера, 1 августа, в Краснодаре ДТП. По словам мужчины, Фёдор очень переживает из-за аварии, произошедшей в не самый удачный период в жизни футболиста.

Мужчина уверен, что его сын «не справился с давлением». Жизненные ситуации также могли повлиять на Смолова, в результате чего и произошло ДТП в Краснодаре.

Стоит отметить, что авария со Смоловым была записана камерами видеонаблюдения. На записи видно, что футболист вышел на обгон после поворота, но не увидел движущего навстречу автобуса и стал резко тормозить. Из-за неудачного манёвра дорогостоящую иномарку Смолова разворачивает, а затем она сталкивается с дорожным ограждением.

Сейчас Смолову грозит административная ответственность в виде лишения водительских прав, штрафа или же 15 суток ареста. Если будет выбрана последняя мера наказания, то Смолов пропустит сразу несколько туров начавшегося чемпионата РФ.